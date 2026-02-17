Власти РФ разработают меры по снижению стоимости строительства жилья
12:05 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти России в рамках актуализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ разработают меры по снижению стоимости строительства жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
Поручение об актуализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом до 2035 года в соответствии с этими секторами экономики дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам профильной стратегической сессии.
Так, в числе направлений актуализации указаны: «разработка мер по повышению эффективности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, снижению стоимости строительства жилья, увязка градостроительного развития и развития территорий с транспортно-экономическим балансом до 2030 года».
