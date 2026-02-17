0
НОВОСТИ

Работа ВТО практически парализована, заявил вице-премьер РФ

11:32 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа Всемирной торговой организации (ВТО) практически парализована, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Когда заходит речь о лидерстве в мире будущего, мы отмечаем, что старые правила перестают действовать. Это очень хорошо видно по работе ВТО, которая фактически последние годы уже парализована», — сказал он на форуме «Архитектура будущего: российский бизнес на ключевых многосторонних площадках».

