Трамп не видит необходимости в операции на Кубе, подобной венесуэльской

В условиях американской нефтяной блокады Кубы госсекретарь США Марко Рубио занимается контактами с Гаваной, сообщил президент Дональд Трамп.

"Мы разговариваем сейчас с Кубой, и Марко Рубио прямо сейчас разговаривает с Кубой, и им обязательно надо заключить сделку, потому что это (...) действительно гуманитарная угроза", - заявил Трамп журналистам на борту самолета.

По его словам, на Кубе сейчас "даже нет авиационного топлива".

При этом американский лидер не видит необходимости проведения на Кубе операции, подобной венесуэльской. "Не думаю, что в этом будет необходимость", - сказал он.