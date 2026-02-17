Трамп не видит необходимости в операции на Кубе, подобной венесуэльской
10:20 17.02.2026 Источник: Интерфакс
В условиях американской нефтяной блокады Кубы госсекретарь США Марко Рубио занимается контактами с Гаваной, сообщил президент Дональд Трамп.
"Мы разговариваем сейчас с Кубой, и Марко Рубио прямо сейчас разговаривает с Кубой, и им обязательно надо заключить сделку, потому что это (...) действительно гуманитарная угроза", - заявил Трамп журналистам на борту самолета.
По его словам, на Кубе сейчас "даже нет авиационного топлива".
При этом американский лидер не видит необходимости проведения на Кубе операции, подобной венесуэльской. "Не думаю, что в этом будет необходимость", - сказал он.
НОВОСТИ
- 11:05 17.02.2026
- РФ надо постоянно иметь серьезные силы ВМФ, готовые охладить пыл пиратов Запада — Патрушев
- 11:00 17.02.2026
- Польша готовит иск к России за период Польской Народной Республики — FT
- 10:32 17.02.2026
- Венгрия добивается исключения спортивных функционеров РФ из списка санкций ЕС — Politico
- 10:05 17.02.2026
- Погасить 1 млн рублей ипотеки могут многодетные семьи из 17 регионов
- 10:00 17.02.2026
- Британские банкиры обсудят национальную альтернативу Visa и Mastercard — The Guardian
- 09:32 17.02.2026
- Возгорание на Ильском НПЗ произошло в результате атаки ВСУ в Краснодарском крае
- 09:20 17.02.2026
- Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются 16 поездов
- 09:05 17.02.2026
- Украине лучше побыстрее начать проявлять сговорчивость — президент США
- 09:00 17.02.2026
- За ночь над регионами России, Черным и Азовским морями сбит 151 украинский БПЛА
- 22:40 16.02.2026
- Американский актер Роберт Дюваль умер в возрасте 95 лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать