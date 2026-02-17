Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются 16 поездов

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестнадцать пассажирских поездов дальнего следования задерживаются из-за приостановки движения по Крымскому мосту. Об этом сообщается в телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги.

«Сегодня, 17 февраля, в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту в пути следования задерживаются 16 пассажирских поездов дальнего следования», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, отставание от графика составляет от 1,5 до 8 часов.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто в понедельник в 18:40 мск.