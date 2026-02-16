Наибольшая доля граждан, отдавших мошенникам более 1 млн руб., приходится на пенсионеров

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наибольшую долю граждан, потерявших более 1 млн руб. от действий мошенников, составляют пенсионеры. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Банком России.

«Наибольшую долю опрошенных, потерявших в результате мошенничества более 1 млн рублей, составляют люди пенсионного возраста. По итогам опроса в прошлом году с кибермошенниками сталкивались 29% респондентов, что на 5 процентных пунктов меньше, чем годом ранее», — отмечается в результатах опроса.

При этом, по данным ЦБ, треть граждан, которые потеряли деньги, при контакте со злоумышленниками не вспомнили о правилах финансовой безопасности, а количество пострадавших, сообщивших о хищении денег и в свой банк, и в полицию, увеличилось практически до 40%.