Европа не обороноспособна без ядерного щита США — глава МИД Германии

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сказал, что Европа не обороноспособна без американского ядерного щита, призвав прекратить дебаты о единстве НАТО.

«Я настойчиво ожидаю, что мы прекратим эти дебаты, прекратим ставить под сомнение альянс НАТО и его единство. В Вашингтоне никто не ставит его под сомнение. Без ядерного щита США мы не обороноспособны. Это чистая реальность», — сказал министр в интервью радиостанции Deutschlandfunk, не согласившись с мнением интервьюера, что США постепенно уходят из альянса.

Министр отметил, что Европа должна сосредоточиться на выполнении обязательства о повышении оборонных расходов до 5% от ВВП. «Мы договорились об этом в прошлом году [на саммите НАТО] в Гааге. Мы в Германии претворяем это в жизнь», — подчеркнул политик.