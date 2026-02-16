Кремль согласен с утверждением Фицо, что нефть стала предметом шантажа

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль согласен с утверждением премьер-министра Словакии Роберта Фицо, что нефть стала предметом шантажа из-за несогласия Венгрии принять Украину в Евросоюз (ЕС). Этим же обусловлены нападки Владимира Зеленского на венгерского премьера Виктора Орбана. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, абсолютно! Мы полностью с этим согласны. Де-факто так и есть. По-другому это расценивать невозможно», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, согласны ли в Москве с мнением Фицо.