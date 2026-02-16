Лукашенко назвал ООН никчемной и ничего не решающей организацией
15:32 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал ООН как «никчемную организацию», которая никаких вопросов не решает и не решит.
«Но мы реалисты. Другой организации сегодня нет, где бы собирались все представители мировых государств, всего мира. Ее нет, — приводит его слова агентство БелТА. — Так что моя позиция такова, что Организация Объединенных Наций — это никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит. Ну, другой нет».
