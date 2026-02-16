Лукашенко заявил, что у него есть предложения для США по выходу из ситуации в Венесуэле

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него есть предложения для США по выходу из ситуации вокруг Венесуэлы.

«Провели какую-то операцию, схватили человека. Ну и что? Всему миру показали, кто есть кто. Но главное — а что дальше? Поэтому это еще тема для моего обсуждения с руководством Соединенных Штатов Америки. У меня есть предложение по выходу из этой ситуации. И если они хотят достойно и красиво выйти из этой ситуации, мы готовы с Дональдом [Трампом] в этом отношении работать. Он прагматичный человек. Я тоже. Поэтому, думаю, что мы обсудим эту проблему. Я не хочу сказать, что я тут главный советник и я тут могу с ним решить какую-то проблему. Нет. Но свою точку зрения я могу высказать», — сказал белорусский лидер на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. Слова президента приводит агентство БелТА.