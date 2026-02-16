Минфин, Сбер и ВШЭ анонсировали запуск программы повышения инвестиционной грамотности для подростков

13:58

Министерство финансов РФ, Сбер и Высшая школа экономики в сентябре 2026 года запустят комплексную программу повышения инвестиционной грамотности подростков "ИнвестВышка". Участники получат профильные знания и практические навыки инвестирования на рынке ценных бумаг, а лучшие из них пройдут в финал Всероссийской олимпиады "Высшая проба". Об этом рассказали заместитель министра финансов Иван Чебесков и старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО «Сбербанк» Руслан Вестеровский в ходе совещания Минфина с региональными представителями.

Основная цель программы - повысить уровень инвестиционной грамотности среди молодежи и привить интерес к инвестициям. Участвовать смогут учащиеся 9-11 классов школ и 1-2 курсов ссузов по всей России от 14 до 18 лет. Ребята разберутся в основах инвестиций, научатся отличать разные финансовые инструменты (акции, облигации, биржевые фонды), а также познакомятся с базовыми стратегиями на фондовом рынке на примере конкретных кейсов. Подростков ждет онлайн-обучение, сочетающее теорию и практику, вебинары с экспертами, квизы, тесты, а также онлайн-игра «Фондовый рынок» от Благотворительного фонда «Вклад в будущее». По окончании каждого блока программы - интерактивные задания, которые помогут участникам проверить себя. На полученные за прохождение заданий "монетки" учащиеся смогут сделать первые шаги на фондовом рынке, приняв участие в молодежном ИнвестЧемпе от СберИнвестиций.

Программа завершится в декабре. Самые успешные участники пройдут в финал Всероссийской олимпиады "Высшая проба", победа в которой гарантирует льготы при поступлении в передовые российские ВУЗы. Также лидеров будут ждать и другие призы.

"Сегодня инвестиции прочно вошли в повседневную жизнь современных людей, включая всё большее число подростков, – отметил Руслан Вестеровский. – Мы уверены, что программа поможет сформировать у молодёжи фокус на долгосрочные вложения в российскую экономику, научиться грамотно распоряжаться своими средствами, планировать бюджет и создавать накопления как можно раньше, чтобы обеспечить себе уверенность в будущем. Дополнительной мотивацией принять участие в программе станет главный приз - возможность попасть в финал одной из самых престижных олимпиад, победа в которой откроет для ребят двери главных вузов страны. Лучше освоить программу и подготовиться к вебинарам с экспертами поможет онлайн-курс "Инвестируй по-взрослому!" в приложении "СберИнвестиции". Лидеров программы мы будем ждать в нашем молодежном ИнвестЧемпе от СберИнвестиций - не сомневаюсь, что полученные знания помогут им рассчитывать на самые высокие места".