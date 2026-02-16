Минфин, Сбер и ВШЭ анонсировали запуск программы повышения инвестиционной грамотности для подростков
13:58 16.02.2026
Министерство финансов РФ, Сбер и Высшая школа экономики в сентябре 2026 года запустят комплексную программу повышения инвестиционной грамотности подростков "ИнвестВышка". Участники получат профильные знания и практические навыки инвестирования на рынке ценных бумаг, а лучшие из них пройдут в финал Всероссийской олимпиады "Высшая проба". Об этом рассказали заместитель министра финансов Иван Чебесков и старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО «Сбербанк» Руслан Вестеровский в ходе совещания Минфина с региональными представителями.
Основная цель программы - повысить уровень инвестиционной грамотности среди молодежи и привить интерес к инвестициям. Участвовать смогут учащиеся 9-11 классов школ и 1-2 курсов ссузов по всей России от 14 до 18 лет. Ребята разберутся в основах инвестиций, научатся отличать разные финансовые инструменты (акции, облигации, биржевые фонды), а также познакомятся с базовыми стратегиями на фондовом рынке на примере конкретных кейсов. Подростков ждет онлайн-обучение, сочетающее теорию и практику, вебинары с экспертами, квизы, тесты, а также онлайн-игра «Фондовый рынок» от Благотворительного фонда «Вклад в будущее». По окончании каждого блока программы - интерактивные задания, которые помогут участникам проверить себя. На полученные за прохождение заданий "монетки" учащиеся смогут сделать первые шаги на фондовом рынке, приняв участие в молодежном ИнвестЧемпе от СберИнвестиций.
Программа завершится в декабре. Самые успешные участники пройдут в финал Всероссийской олимпиады "Высшая проба", победа в которой гарантирует льготы при поступлении в передовые российские ВУЗы. Также лидеров будут ждать и другие призы.
"Сегодня инвестиции прочно вошли в повседневную жизнь современных людей, включая всё большее число подростков, – отметил Руслан Вестеровский. – Мы уверены, что программа поможет сформировать у молодёжи фокус на долгосрочные вложения в российскую экономику, научиться грамотно распоряжаться своими средствами, планировать бюджет и создавать накопления как можно раньше, чтобы обеспечить себе уверенность в будущем. Дополнительной мотивацией принять участие в программе станет главный приз - возможность попасть в финал одной из самых престижных олимпиад, победа в которой откроет для ребят двери главных вузов страны. Лучше освоить программу и подготовиться к вебинарам с экспертами поможет онлайн-курс "Инвестируй по-взрослому!" в приложении "СберИнвестиции". Лидеров программы мы будем ждать в нашем молодежном ИнвестЧемпе от СберИнвестиций - не сомневаюсь, что полученные знания помогут им рассчитывать на самые высокие места".
НОВОСТИ
- 15:12 16.02.2026
- Кремль согласен с утверждением Фицо, что нефть стала предметом шантажа
- 15:00 16.02.2026
- ВСУ за сутки потеряли около 1,1 тыс. военных в зоне СВО
- 14:32 16.02.2026
- Украина в рамках чешской инициативы получила 4,4 млн снарядов — ČTK
- 14:12 16.02.2026
- Случаи резкого роста тарифов на услуги ЖКХ необходимо отслеживать — Песков
- 14:00 16.02.2026
- ВС РФ освободили Покровку в Сумской области, Миньковку в ДНР
- 13:32 16.02.2026
- Лукашенко заявил, что у него есть предложения для США по выходу из ситуации в Венесуэле
- 13:12 16.02.2026
- За неделю в России 9 человек погибли и 15 пострадали в результате схода снега с крыш
- 13:00 16.02.2026
- Лукашенко заявил, что предлагал США вариант по Венесуэле, но они «сотворили глупость»
- 12:32 16.02.2026
- В Германии предлагают комплектовать бригаду ВС в Литве принудительно
- 12:20 16.02.2026
- Большинство поляков считают правительство виновным в росте цен — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать