За неделю в России 9 человек погибли и 15 пострадали в результате схода снега с крыш

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девять человек стали жертвами падения снега и льда с крыш в России за неделю, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«На прошедшей неделе обстановка осложнялась воздействием комплексов опасных и неблагоприятных метеоявлений на территории 32 субъектов. В 25 регионах произошло более 60 происшествий, связанных со сходом снега и падения льда с кровель зданий. Пострадали 24 человека, из них 9 погибли», — сказали в МЧС.