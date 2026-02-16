За неделю в России 9 человек погибли и 15 пострадали в результате схода снега с крыш
13:12 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Девять человек стали жертвами падения снега и льда с крыш в России за неделю, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
«На прошедшей неделе обстановка осложнялась воздействием комплексов опасных и неблагоприятных метеоявлений на территории 32 субъектов. В 25 регионах произошло более 60 происшествий, связанных со сходом снега и падения льда с кровель зданий. Пострадали 24 человека, из них 9 погибли», — сказали в МЧС.
НОВОСТИ
- 13:32 16.02.2026
- Лукашенко заявил, что у него есть предложения для США по выходу из ситуации в Венесуэле
- 13:00 16.02.2026
- Лукашенко заявил, что предлагал США вариант по Венесуэле, но они «сотворили глупость»
- 12:32 16.02.2026
- В Германии предлагают комплектовать бригаду ВС в Литве принудительно
- 12:20 16.02.2026
- Большинство поляков считают правительство виновным в росте цен — опрос
- 12:05 16.02.2026
- Уровень безработицы в России составляет 2,2% — Котяков
- 12:00 16.02.2026
- Продажи водки в России в январе выросли на 1,9%, коньяка — снизились на 0,3%
- 11:32 16.02.2026
- ЕК смягчит тон в адрес Венгрии, чтобы избежать обвинений во вмешательстве в выборы — FT
- 11:20 16.02.2026
- Более 150 человек, застрявшие в Териберке из-за непогоды, были размещены в ПВР за два дня
- 11:05 16.02.2026
- В жилом доме на Кубани произошел хлопок газа, один человек находится под завалами
- 11:00 16.02.2026
- Брянская область пережила самую массированную атаку БПЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать