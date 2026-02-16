Большинство поляков считают правительство виновным в росте цен — опрос
12:20 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство поляков считают, что правительство Дональда Туска не предпринимает необходимых мер, чтобы справиться с ростом цен в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра Ariadna для интернет-портала Wirtualnа Polskа.
По этим данным, такой точки зрения придерживаются 52% опрошенных, причем 27% из них считают, что усилия кабинета министров по обузданию роста цен «совершенно точно» недостаточны или неэффективны.
Противоположное мнение высказывают 22% респондентов, а еще 26% участников опроса собственного мнения по этому вопросу не имеют.
Главным виновником роста цен респонденты опять же назвали кабмин — 21%. Еще 19% опрошенных уверены, что виновата климатическая политика Евросоюза, а 18% полагают, что таковы последствия деятельности предыдущего правительства партии «Право и справедливость».
Главной проблемой своих домохозяйств 78% участников опроса назвали растущие цены на электроэнергию.
