ЕК смягчит тон в адрес Венгрии, чтобы избежать обвинений во вмешательстве в выборы — FT

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия будет осторожнее высказываться и не допускать излишней критики в отношении правительства Венгрии, чтобы избежать обвинений во вмешательстве в предстоящие выборы в этой стране. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times (FT).

«ЕК поступает разумно, не делая громких заявлений в отношении венгров, чтобы не рисковать быть обвиненной во вмешательстве в выборы», — приводит издание слова одного из дипломатов ЕС.

Выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство Венгрии, назначены на 12 апреля. Возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и ее младшие партнеры — христианские демократы — ведут борьбу с оппозиционной партией «Тиса». Ее лидер евродепутат Петер Мадьяр пользуется поддержкой руководства Евросоюза и крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии.

8 февраля депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил в интервью ТАСС, что предстоящие выборы в Венгрии являются крупнейшим вызовом для Европейского союза, поэтому Брюссель сделает все, чтобы избавиться от Орбана.