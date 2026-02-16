ЕК смягчит тон в адрес Венгрии, чтобы избежать обвинений во вмешательстве в выборы — FT
11:32 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия будет осторожнее высказываться и не допускать излишней критики в отношении правительства Венгрии, чтобы избежать обвинений во вмешательстве в предстоящие выборы в этой стране. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times (FT).
«ЕК поступает разумно, не делая громких заявлений в отношении венгров, чтобы не рисковать быть обвиненной во вмешательстве в выборы», — приводит издание слова одного из дипломатов ЕС.
Выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство Венгрии, назначены на 12 апреля. Возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и ее младшие партнеры — христианские демократы — ведут борьбу с оппозиционной партией «Тиса». Ее лидер евродепутат Петер Мадьяр пользуется поддержкой руководства Евросоюза и крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии.
8 февраля депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил в интервью ТАСС, что предстоящие выборы в Венгрии являются крупнейшим вызовом для Европейского союза, поэтому Брюссель сделает все, чтобы избавиться от Орбана.
НОВОСТИ
- 12:05 16.02.2026
- Уровень безработицы в России составляет 2,2% — Котяков
- 12:00 16.02.2026
- Продажи водки в России в январе выросли на 1,9%, коньяка — снизились на 0,3%
- 11:20 16.02.2026
- Более 150 человек, застрявшие в Териберке из-за непогоды, были размещены в ПВР за два дня
- 11:05 16.02.2026
- В жилом доме на Кубани произошел хлопок газа, один человек находится под завалами
- 11:00 16.02.2026
- Брянская область пережила самую массированную атаку БПЛА
- 10:32 16.02.2026
- Амурский тигр напал на охотника в Приморье, мужчина погиб
- 10:20 16.02.2026
- В Мелитополе, Энергодаре и ряде районов Запорожской области отключено электроснабжение
- 10:05 16.02.2026
- Более трети выпускников российских вузов оказываются избыточно образованными
- 10:00 16.02.2026
- Кремль не планирует судиться из-за масок с лицом Путина — Песков
- 09:32 16.02.2026
- Политика Европы в отношении трансгендеров приведет к большой трагедии — Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать