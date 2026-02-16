Амурский тигр напал на охотника в Приморье, мужчина погиб
10:32 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Амурский тигр напал на охотника в Чугуевском округе Приморского края, мужчина погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Приморья.
«В Чугуевском округе Приморского края 15 февраля зафиксирован трагический инцидент с участием амурского тигра. Нападение произошло в 20 км от села Извилинка в лесу. Жертвой хищника стал охотник, осуществлявший доставку кормов на подкормочную площадку», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место оперативно выехали сотрудники охотнадзора, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ведутся работы по изъятию амурского тигра из естественной среды обитания. Угрозы жизни и здоровью жителей близлежащих населенных пунктов нет.
Амурский тигр, который напал на охотника в Чугуевском округе Приморья, возможно, был ранен и напал, защищаясь. Об этом сообщил ТАСС директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
«Тигр мог быть ранен. В Приморье уже были случаи, когда раненый после встречи с охотниками хищник нападал на других людей, так как воспринимал их как угрозу. Могло быть и так, что тигр поймал оленя около кормушек. Человек неосторожно подошел к нему, и произошла трагедия», — сказал Арамилев.
