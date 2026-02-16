Политика Европы в отношении трансгендеров приведет к большой трагедии — Володин

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решения европейских политиков касательно вопросов смены пола и расширения прав трансгендеров приведут к большой трагедии. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В октябре 2025 года Еврокомиссией была представлена стратегия, в которой обозначен курс на отмену любых возрастных ограничений и медицинских условий для смены пола.

Уже сегодня почти в 20 странах Европы их нет. Либо они минимальны. Чем это закончится — объяснять не надо. Все эти решения приведут к большой трагедии», — написал Володин в своем канале в Мах.