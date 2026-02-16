Политика Европы в отношении трансгендеров приведет к большой трагедии — Володин
09:32 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решения европейских политиков касательно вопросов смены пола и расширения прав трансгендеров приведут к большой трагедии. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«В октябре 2025 года Еврокомиссией была представлена стратегия, в которой обозначен курс на отмену любых возрастных ограничений и медицинских условий для смены пола.
Уже сегодня почти в 20 странах Европы их нет. Либо они минимальны. Чем это закончится — объяснять не надо. Все эти решения приведут к большой трагедии», — написал Володин в своем канале в Мах.
НОВОСТИ
- 10:32 16.02.2026
- Амурский тигр напал на охотника в Приморье, мужчина погиб
- 10:20 16.02.2026
- В Мелитополе, Энергодаре и ряде районов Запорожской области отключено электроснабжение
- 10:05 16.02.2026
- Более трети выпускников российских вузов оказываются избыточно образованными
- 10:00 16.02.2026
- Кремль не планирует судиться из-за масок с лицом Путина — Песков
- 09:20 16.02.2026
- От ненадлежащего исполнения обязанностей в РФ в 2025 году погибли 1,2 тыс. человек
- 09:05 16.02.2026
- В Норильске при пожаре в многоэтажке погиб 1 человек и 10 пострадали
- 09:00 16.02.2026
- За сутки над Курской областью уничтожено более 20 БПЛА - губернатор
- 20:00 15.02.2026
- Баллотироваться на выборах во Франции могут запретить осужденным за антисемитские высказывания и действия
- 19:40 15.02.2026
- Канадцы и британцы получат право посещать Китай без виз
- 19:22 15.02.2026
- На нужды сектора Газа, по словам Трампа, Совет мира готов выделить пять млрд долл
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать