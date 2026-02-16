В Мелитополе, Энергодаре и ряде районов Запорожской области отключено электроснабжение
10:20 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два крупных города и ряд муниципальных округов в Запорожской области частично остались без электроснабжения. Восстановить его планируют в течение суток, сообщили в Минэнерго региона.
«В городских округах Мелитополь и Энергодар, а также в Куйбышевском, Васильевском, Веселовском и Акимовском муниципальных округах зафиксировано отключение электроснабжения. <…> Расчетное время полного восстановления электроснабжения — в течение текущего дня, при условии сохранения безопасной обстановки и отсутствия дополнительных технологических осложнений», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Причины произошедшего уточняются.
