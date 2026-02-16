В Мелитополе, Энергодаре и ряде районов Запорожской области отключено электроснабжение

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два крупных города и ряд муниципальных округов в Запорожской области частично остались без электроснабжения. Восстановить его планируют в течение суток, сообщили в Минэнерго региона.

«В городских округах Мелитополь и Энергодар, а также в Куйбышевском, Васильевском, Веселовском и Акимовском муниципальных округах зафиксировано отключение электроснабжения. <…> Расчетное время полного восстановления электроснабжения — в течение текущего дня, при условии сохранения безопасной обстановки и отсутствия дополнительных технологических осложнений», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Причины произошедшего уточняются.