В жилом доме на Кубани произошел хлопок газа, один человек находится под завалами

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хлопок газа произошел в жилом доме в Северском районе Краснодарского края, один человек находится под завалами. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры региона.

«Прокуратурой Северского района организована проверка по факту произошедшего хлопка газа в жилом доме. <…> В настоящий момент установлено, что один человек находится под завалами, еще 3 человека, в том числе 2 несовершеннолетних, не пострадали», — говорится в сообщении.