0
0
144
НОВОСТИ

В жилом доме на Кубани произошел хлопок газа, один человек находится под завалами

11:05 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хлопок газа произошел в жилом доме в Северском районе Краснодарского края, один человек находится под завалами. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры региона.

«Прокуратурой Северского района организована проверка по факту произошедшего хлопка газа в жилом доме. <…> В настоящий момент установлено, что один человек находится под завалами, еще 3 человека, в том числе 2 несовершеннолетних, не пострадали», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 16.02.2026
Уровень безработицы в России составляет 2,2% — Котяков
0
37
12:00 16.02.2026
Продажи водки в России в январе выросли на 1,9%, коньяка — снизились на 0,3%
0
58
11:32 16.02.2026
ЕК смягчит тон в адрес Венгрии, чтобы избежать обвинений во вмешательстве в выборы — FT
0
120
11:20 16.02.2026
Более 150 человек, застрявшие в Териберке из-за непогоды, были размещены в ПВР за два дня
0
125
11:00 16.02.2026
Брянская область пережила самую массированную атаку БПЛА
0
171
10:32 16.02.2026
Амурский тигр напал на охотника в Приморье, мужчина погиб
0
230
10:20 16.02.2026
В Мелитополе, Энергодаре и ряде районов Запорожской области отключено электроснабжение
0
235
10:05 16.02.2026
Более трети выпускников российских вузов оказываются избыточно образованными
0
291
10:00 16.02.2026
Кремль не планирует судиться из-за масок с лицом Путина — Песков
0
258
09:32 16.02.2026
Политика Европы в отношении трансгендеров приведет к большой трагедии — Володин
0
288

Возврат к списку