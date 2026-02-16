В жилом доме на Кубани произошел хлопок газа, один человек находится под завалами
11:05 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хлопок газа произошел в жилом доме в Северском районе Краснодарского края, один человек находится под завалами. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры региона.
«Прокуратурой Северского района организована проверка по факту произошедшего хлопка газа в жилом доме. <…> В настоящий момент установлено, что один человек находится под завалами, еще 3 человека, в том числе 2 несовершеннолетних, не пострадали», — говорится в сообщении.
