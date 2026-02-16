Продажи водки в России в январе выросли на 1,9%, коньяка — снизились на 0,3%

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Розничные продажи водки в России в январе 2026 года выросли на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,08 млн дал, коньяка — снизились на 0,3%, до 1,05 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за этот период выросли на 0,5%, до 16,88 млн дал, спиртных напитков крепостью выше 9% — на 4,1%, до 10,03 млн дал, слабоалкогольной продукции — упали на 62,2%, до 68,5 тыс. дал. В то же время продажи ликероводочных изделий выросли на 17,7%, до 1,71 млн дал.

Продажи виноградного вина в январе снизились на 3,1%, до 4,23 млн дал, игристых вин — выросли на 4%, до 2,13 млн дал.

Продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта снизились на 35,3%, до 17,3 тыс. дал, ликерных вин — на 10,2%, до 84,9 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции — на 44,9%, до 169,9 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом — выросли на 4,3%, до 156,8 тыс. дал.