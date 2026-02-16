В Германии предлагают комплектовать бригаду ВС в Литве принудительно

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель комитета Бундестага (парламента) по обороне Томас Рёвекамп предложил комплектовать бригаду Бундесвера (ВС ФРГ) в Литве на принудительной основе в случае, если проблема дефицита добровольцев не будет решена.

«Бундесвер укомплектовывается на добровольной основе, это остается важным принципом. Если этого [добровольной мобилизации] будет недостаточно для важнейших с точки зрения политики безопасности миссий, таких как бригада в Литве, то призыв на службу [в составе бригады] может проводится на обязательной основе», — сказал депутат от правящей партии Христианско-демократический союз редакционному объединению RND.

Он подчеркнул, что тот, кто решается на службу в рядах ВС, «берет на себя ответственность за защиту мира, свободы, а также союзников». «Эта ответственность не заканчивается на государственной границе, она также включает в себя службу там, где миссии по сдерживанию обеспечивают мир, как в Литве», — добавил депутат.

Ранее о дефиците добровольцев для службы в составе бригады в Литве сообщал журнал Der Spiegel. Это единственное зарубежное формирование Бундесвера должно в 2027 году насчитывать 5 тыс. человек личного состава. Около 1,8 тыс. служащих уже находятся в Литве, сейчас ведется набор около 2 тыс. добровольцев, но пока о желании отправиться в Прибалтику сообщили лишь чуть больше 200 военнослужащих, то есть около 10% от требуемого числа. В Министерстве обороны ФРГ при этом заявляют, что набор служащих для миссии идет по плану и будет проходить и далее на добровольной основе.