0
0
163
НОВОСТИ

Брянская область пережила самую массированную атаку БПЛА

11:00 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брянская область накануне пережила самую мощную и массированную атаку, такого количества беспилотников одновременно за сутки не запускали ни на один регион России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Вчера Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку. Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России. В результате террористических действий ВСУ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 16.02.2026
Уровень безработицы в России составляет 2,2% — Котяков
0
37
12:00 16.02.2026
Продажи водки в России в январе выросли на 1,9%, коньяка — снизились на 0,3%
0
58
11:32 16.02.2026
ЕК смягчит тон в адрес Венгрии, чтобы избежать обвинений во вмешательстве в выборы — FT
0
120
11:20 16.02.2026
Более 150 человек, застрявшие в Териберке из-за непогоды, были размещены в ПВР за два дня
0
125
11:05 16.02.2026
В жилом доме на Кубани произошел хлопок газа, один человек находится под завалами
0
153
10:32 16.02.2026
Амурский тигр напал на охотника в Приморье, мужчина погиб
0
230
10:20 16.02.2026
В Мелитополе, Энергодаре и ряде районов Запорожской области отключено электроснабжение
0
235
10:05 16.02.2026
Более трети выпускников российских вузов оказываются избыточно образованными
0
291
10:00 16.02.2026
Кремль не планирует судиться из-за масок с лицом Путина — Песков
0
258
09:32 16.02.2026
Политика Европы в отношении трансгендеров приведет к большой трагедии — Володин
0
288

Возврат к списку