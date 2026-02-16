Брянская область пережила самую массированную атаку БПЛА
11:00 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Брянская область накануне пережила самую мощную и массированную атаку, такого количества беспилотников одновременно за сутки не запускали ни на один регион России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Вчера Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку. Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России. В результате террористических действий ВСУ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 12:05 16.02.2026
- Уровень безработицы в России составляет 2,2% — Котяков
- 12:00 16.02.2026
- Продажи водки в России в январе выросли на 1,9%, коньяка — снизились на 0,3%
- 11:32 16.02.2026
- ЕК смягчит тон в адрес Венгрии, чтобы избежать обвинений во вмешательстве в выборы — FT
- 11:20 16.02.2026
- Более 150 человек, застрявшие в Териберке из-за непогоды, были размещены в ПВР за два дня
- 11:05 16.02.2026
- В жилом доме на Кубани произошел хлопок газа, один человек находится под завалами
- 10:32 16.02.2026
- Амурский тигр напал на охотника в Приморье, мужчина погиб
- 10:20 16.02.2026
- В Мелитополе, Энергодаре и ряде районов Запорожской области отключено электроснабжение
- 10:05 16.02.2026
- Более трети выпускников российских вузов оказываются избыточно образованными
- 10:00 16.02.2026
- Кремль не планирует судиться из-за масок с лицом Путина — Песков
- 09:32 16.02.2026
- Политика Европы в отношении трансгендеров приведет к большой трагедии — Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать