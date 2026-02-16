Брянская область пережила самую массированную атаку БПЛА

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брянская область накануне пережила самую мощную и массированную атаку, такого количества беспилотников одновременно за сутки не запускали ни на один регион России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Вчера Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку. Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России. В результате террористических действий ВСУ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры», — написал глава региона в своем телеграм-канале.