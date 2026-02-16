Кремль не планирует судиться из-за масок с лицом Путина — Песков

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разнообразные товары с изображением президента России Владимира Путина, среди которых кружки, футболки и даже маски, свидетельствуют о популярности российского лидера. Так что, если нет признаков оскорбления личности, Кремль не планирует судиться с производителями такой продукции, заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы не планируем, — ответил он на вопрос о возможных судебных исках. — Мы, конечно, смотрим внимательно, нет ли чего-то, оскорбляющего личность. Это отдельный случай, это, конечно, требует решительных мер в рамках действующего закона».

«Но в целом, если подобные вещи продаются, это говорит о популярности президента. Это одно из выражений чувств людей в современном мире», — добавил Песков.