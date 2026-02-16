За сутки над Курской областью уничтожено более 20 БПЛА - губернатор
09:00 16.02.2026 Источник: Интерфакс
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении над регионом 25 украинских дронов за прошедшие сутки.
"Всего в период с 09:00 15 февраля до 07:00 16 февраля сбито 25 вражеских беспилотников различного типа", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.
Кроме того, ВСУ 64 раза применили артиллерию по отселённым районам. Еще пять раз беспилотники атаковали территорию области с помощью сброса взрывных устройств.
