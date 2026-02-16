0
НОВОСТИ

Более трети выпускников российских вузов оказываются избыточно образованными

10:05 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 35% выпускников российских университетов оказываются избыточно образованными для своих профессий. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ в статье «Феномен „избыточного образования“ выпускников российских вузов».

Согласно исследованию, больше всего выпускников с избыточным образованием работает в сферах с низкими квалификационными требованиями, такими как гостиничный бизнес и общепит (64%), торговля (55%), транспорт и хранение, где предполагается высокая физическая нагрузка (62%), а также финансы и страхование (59%), где много рабочих мест с рутинными задачами.

Наименьшее же количество избыточно образованных людей фиксируется в сфере образования (почти 10% выпускников, занятых в отрасли), здравоохранения (19%), информации и связи (около 23%), а также в науке (23%). Это связано с высокими требованиями к компетенции работников в данных сферах.

