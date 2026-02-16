Более трети выпускников российских вузов оказываются избыточно образованными
10:05 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 35% выпускников российских университетов оказываются избыточно образованными для своих профессий. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ в статье «Феномен „избыточного образования“ выпускников российских вузов».
Согласно исследованию, больше всего выпускников с избыточным образованием работает в сферах с низкими квалификационными требованиями, такими как гостиничный бизнес и общепит (64%), торговля (55%), транспорт и хранение, где предполагается высокая физическая нагрузка (62%), а также финансы и страхование (59%), где много рабочих мест с рутинными задачами.
Наименьшее же количество избыточно образованных людей фиксируется в сфере образования (почти 10% выпускников, занятых в отрасли), здравоохранения (19%), информации и связи (около 23%), а также в науке (23%). Это связано с высокими требованиями к компетенции работников в данных сферах.
НОВОСТИ
- 10:32 16.02.2026
- Амурский тигр напал на охотника в Приморье, мужчина погиб
- 10:20 16.02.2026
- В Мелитополе, Энергодаре и ряде районов Запорожской области отключено электроснабжение
- 10:00 16.02.2026
- Кремль не планирует судиться из-за масок с лицом Путина — Песков
- 09:32 16.02.2026
- Политика Европы в отношении трансгендеров приведет к большой трагедии — Володин
- 09:20 16.02.2026
- От ненадлежащего исполнения обязанностей в РФ в 2025 году погибли 1,2 тыс. человек
- 09:05 16.02.2026
- В Норильске при пожаре в многоэтажке погиб 1 человек и 10 пострадали
- 09:00 16.02.2026
- За сутки над Курской областью уничтожено более 20 БПЛА - губернатор
- 20:00 15.02.2026
- Баллотироваться на выборах во Франции могут запретить осужденным за антисемитские высказывания и действия
- 19:40 15.02.2026
- Канадцы и британцы получат право посещать Китай без виз
- 19:22 15.02.2026
- На нужды сектора Газа, по словам Трампа, Совет мира готов выделить пять млрд долл
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать