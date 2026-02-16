Более 150 человек, застрявшие в Териберке из-за непогоды, были размещены в ПВР за два дня
11:20 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 150 человек, в том числе иностранные туристы, были размещены в Териберке 14 и 15 февраля из-за перекрытия дороги из-за непогоды. Об этом сообщил глава Кольского округа Мурманской области Александр Лихолат в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.
«14 февраля, в первую ночь организовали места отдыха для 130 человек. Около 100 в школе, около 30 в доме культуры. 15 февраля покормили около 300 человек, на ночь в ДК разместили около 40 человек», — сказал Лихолат.
Он отметил, что всем была оказана необходимая медицинская помощь, организовано горячее питание.
Дорога в Териберку была перекрыта 9 февраля из-за метели и сильного ветра. Ежедневно были организованы колонны со спецтехникой. 14 февраля при движении колонны автомобилей из поселка Териберка в сторону Мурманска у сопровождающего фронтального погрузчика лопнуло колесо, в результате чего колонна остановилась. На следующий день ухудшившиеся погодные условия привели к закрытию автодороги и возвращению колонны в поселок Териберка.
