Уровень безработицы в России составляет 2,2% — Котяков
12:05 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень безработицы на территории России составляет 2,2%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«Мы четко понимаем, что сегодня, если мы посмотрим на показатели рынка труда, мы сегодня имеем 2,2% безработицы», — сказал Котяков на форуме РСПП «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти» в рамках Российской недели бизнеса.
