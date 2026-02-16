Уровень безработицы в России составляет 2,2% — Котяков

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень безработицы на территории России составляет 2,2%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Мы четко понимаем, что сегодня, если мы посмотрим на показатели рынка труда, мы сегодня имеем 2,2% безработицы», — сказал Котяков на форуме РСПП «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти» в рамках Российской недели бизнеса.