Лукашенко заявил, что предлагал США вариант по Венесуэле, но они «сотворили глупость»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что предлагал США идеальный вариант действий в отношении Венесуэлы, но они «сотворили глупость».

«Им (США — прим. ТАСС) постоянно говорю, откровенно говорю, где они не правы. С Мадуро не правы — глупость сотворили. Я предупреждал. По предложению американцев (не я сам — они меня попросили) я был втянут в эту проблему. И я им предложил идеальный вариант. Идеальный вариант! Но они пошли своим путем. Дональд хотел как-то угодить военным», — сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.

«Ну и что они сделали? Всегда надо думать: шаг сделал, а что потом? Ну что теперь? Какую можно пришить вину в наркоторговле Мадуро? В чем его можно обвинить? Ну докажите, что он возглавлял какой-то там картель. А то, что наркотой торгует весь мир, так это так», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.