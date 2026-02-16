Лукашенко заявил, что предлагал США вариант по Венесуэле, но они «сотворили глупость»
13:00 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что предлагал США идеальный вариант действий в отношении Венесуэлы, но они «сотворили глупость».
«Им (США — прим. ТАСС) постоянно говорю, откровенно говорю, где они не правы. С Мадуро не правы — глупость сотворили. Я предупреждал. По предложению американцев (не я сам — они меня попросили) я был втянут в эту проблему. И я им предложил идеальный вариант. Идеальный вариант! Но они пошли своим путем. Дональд хотел как-то угодить военным», — сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.
«Ну и что они сделали? Всегда надо думать: шаг сделал, а что потом? Ну что теперь? Какую можно пришить вину в наркоторговле Мадуро? В чем его можно обвинить? Ну докажите, что он возглавлял какой-то там картель. А то, что наркотой торгует весь мир, так это так», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.
Новости
- 13:32 16.02.2026
- Лукашенко заявил, что у него есть предложения для США по выходу из ситуации в Венесуэле
- 13:12 16.02.2026
- За неделю в России 9 человек погибли и 15 пострадали в результате схода снега с крыш
- 12:32 16.02.2026
- В Германии предлагают комплектовать бригаду ВС в Литве принудительно
- 12:20 16.02.2026
- Большинство поляков считают правительство виновным в росте цен — опрос
- 12:05 16.02.2026
- Уровень безработицы в России составляет 2,2% — Котяков
- 12:00 16.02.2026
- Продажи водки в России в январе выросли на 1,9%, коньяка — снизились на 0,3%
- 11:32 16.02.2026
- ЕК смягчит тон в адрес Венгрии, чтобы избежать обвинений во вмешательстве в выборы — FT
- 11:20 16.02.2026
- Более 150 человек, застрявшие в Териберке из-за непогоды, были размещены в ПВР за два дня
- 11:05 16.02.2026
- В жилом доме на Кубани произошел хлопок газа, один человек находится под завалами
- 11:00 16.02.2026
- Брянская область пережила самую массированную атаку БПЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать