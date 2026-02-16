Случаи резкого роста тарифов на услуги ЖКХ необходимо отслеживать — Песков
14:12 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил свои слова по поводу цен на коммунальные услуги. Речь идет о том, что, если в отдельных случаях происходит резкий рост платы, это надо отслеживать и принимать меры.
Отвечая на вопрос журналиста на брифинге, представитель Кремля обратил внимание на неверную интерпретацию своих слов репортером.
«Где-то граждане жалуются на резкий рост платы [за услуги ЖКХ]. И вот эту ситуацию нужно мониторить и очень внимательно отслеживать и принимать при необходимости меры», — сказал Песков.
