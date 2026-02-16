0
НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли около 1,1 тыс. военных в зоне СВО

15:00 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили около 1,1 тыс. военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне группировки «Север» противник потерял свыше 170 солдат, в зоне группировки «Запад» — до 150. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили свыше 175 и до 300 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли более 275 солдат в зоне группировки «Восток» и до 20 в зоне ответственности «Днепра».

