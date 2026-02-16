0
Дмитриев «похвалил» Каллас за цитирование комиксов Marvel

16:12 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией прокомментировал цитирование комиксов Marvel верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Каей Каллас.

«Кая Каллас, главный дипломат ЕС, пообещала к концу своего срока стать умнее и начать читать книги. Она сообщает о хорошем прогрессе — она уже начала читать комиксы Marvel и цитирует их. Так держать, Кая!» — написал Дмитриев в соцсети Х.

Ранее Каллас в ходе выступления на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности процитировала персонажа вселенной комиксов Marvel, призвав европейцев объединиться. Позже она повторила призыв к «общему сбору» стран ЕС, сравнив европейцев с супергероями: «И позвольте мне еще раз обратиться к вселенной Marvel за вдохновением: „Героями становятся в результате выбранного ими пути, а не благодаря данным им силам“.

