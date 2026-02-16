Белоруссия не будет выделять миллиарды на восстановление Газы — Лукашенко

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия не намерена выделять миллиарды долларов на восстановление сектора Газа. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Мы никакие миллиарды не собираемся выделять. [Президент России Владимир] Путин выделил миллиард, спасибо. Американцы, может, пять миллиардов выделят. У нас нет миллиардов выделять на то, чтобы даже благое это дело сделать — восстановление Газы», — сказал он. Видеофрагмент общения Лукашенко с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул первого».

Лукашенко подчеркнул, что Сектор Газа подвергся варварским бомбардировкам. «Там под этими обломками человеческие судьбы и, главное, детей. Это для меня неприемлемо вообще», — отметил белорусский лидер. Однако, по его словам, участие в Совете Мира для Минска имеет другое значение. «Мы будем участвовать в нем. У нас флаг один — мир. Мы хотим мира. И прежде всего там, где наша судьба — Украина. Мы все хотим там мира, и не только на Украине, в других точках», — подчеркнул Лукашенко.