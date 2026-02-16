Ледокол ФРГ сломался в Балтийском море, пробивая лед для танкеров с СПГ — ТВ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принадлежащий ФРГ ледокол Neuwerk, задействованный в работах в Балтийском море по расчистке от льда судоходного канала, по которому в Германию прибывают танкеры с сжиженным природным газом (СПГ), сломался и был вынужден вернуться в порт. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR.

По информации Управления водных путей и судоходства ФРГ, Neuwerk расчищал путь до порта Мукран на германском острове Рюген. Однако у судна возникла техническая неисправность. По данным NDR, у ледокола могла упасть мощность двигателя.

Осмотр судна запланирован на понедельник в порту Росток.