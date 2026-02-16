Ледокол ФРГ сломался в Балтийском море, пробивая лед для танкеров с СПГ — ТВ
16:00 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Принадлежащий ФРГ ледокол Neuwerk, задействованный в работах в Балтийском море по расчистке от льда судоходного канала, по которому в Германию прибывают танкеры с сжиженным природным газом (СПГ), сломался и был вынужден вернуться в порт. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR.
По информации Управления водных путей и судоходства ФРГ, Neuwerk расчищал путь до порта Мукран на германском острове Рюген. Однако у судна возникла техническая неисправность. По данным NDR, у ледокола могла упасть мощность двигателя.
Осмотр судна запланирован на понедельник в порту Росток.
НОВОСТИ
- 16:32 16.02.2026
- ВРП субъектов Федерации в среднем вырос на 1% в 2025 году — Путин
- 16:12 16.02.2026
- Дмитриев «похвалил» Каллас за цитирование комиксов Marvel
- 15:32 16.02.2026
- Лукашенко назвал ООН никчемной и ничего не решающей организацией
- 15:12 16.02.2026
- Кремль согласен с утверждением Фицо, что нефть стала предметом шантажа
- 15:00 16.02.2026
- ВСУ за сутки потеряли около 1,1 тыс. военных в зоне СВО
- 14:32 16.02.2026
- Украина в рамках чешской инициативы получила 4,4 млн снарядов — ČTK
- 14:12 16.02.2026
- Случаи резкого роста тарифов на услуги ЖКХ необходимо отслеживать — Песков
- 14:00 16.02.2026
- ВС РФ освободили Покровку в Сумской области, Миньковку в ДНР
- 13:58 16.02.2026
- Минфин, Сбер и ВШЭ анонсировали запуск программы повышения инвестиционной грамотности для подростков
- 13:32 16.02.2026
- Лукашенко заявил, что у него есть предложения для США по выходу из ситуации в Венесуэле
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать