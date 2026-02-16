0
НОВОСТИ

ВС РФ освободили Покровку в Сумской области, Миньковку в ДНР

14:00 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенные пункты Покровка в Сумской области и Миньковка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Покровка Сумской области. Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Миньковка Донецкой Народной Республики», — сказали в военном ведомстве.

