Украина в рамках чешской инициативы получила 4,4 млн снарядов — ČTK
14:32 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина в рамках чешской инициативы поставки снарядов, закупленных в третьих странах за счет западных государств, получила примерно 4,4 млн крупнокалиберных боеприпасов. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.
В 2024 году в рамках инициативы было поставлено 1,5 млн снарядов. В прошлом году Украина получила 1,8 млн крупнокалиберных боеприпасов.
К реализации инициативы подключились около 20 государств. В общей сложности страны-доноры собрали 100 млрд крон (около $4,6 млрд). Республика, согласно агентству, предоставила не более трех млрд крон (примерно $140 млн). Чехия при реализации инициативы сотрудничает главным образом с Данией и Нидерландами.
НОВОСТИ
- 15:12 16.02.2026
- Кремль согласен с утверждением Фицо, что нефть стала предметом шантажа
- 15:00 16.02.2026
- ВСУ за сутки потеряли около 1,1 тыс. военных в зоне СВО
- 14:12 16.02.2026
- Случаи резкого роста тарифов на услуги ЖКХ необходимо отслеживать — Песков
- 14:00 16.02.2026
- ВС РФ освободили Покровку в Сумской области, Миньковку в ДНР
- 13:58 16.02.2026
- Минфин, Сбер и ВШЭ анонсировали запуск программы повышения инвестиционной грамотности для подростков
- 13:32 16.02.2026
- Лукашенко заявил, что у него есть предложения для США по выходу из ситуации в Венесуэле
- 13:12 16.02.2026
- За неделю в России 9 человек погибли и 15 пострадали в результате схода снега с крыш
- 13:00 16.02.2026
- Лукашенко заявил, что предлагал США вариант по Венесуэле, но они «сотворили глупость»
- 12:32 16.02.2026
- В Германии предлагают комплектовать бригаду ВС в Литве принудительно
- 12:20 16.02.2026
- Большинство поляков считают правительство виновным в росте цен — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать