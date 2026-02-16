0
НОВОСТИ

Украина в рамках чешской инициативы получила 4,4 млн снарядов — ČTK

14:32 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина в рамках чешской инициативы поставки снарядов, закупленных в третьих странах за счет западных государств, получила примерно 4,4 млн крупнокалиберных боеприпасов. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

В 2024 году в рамках инициативы было поставлено 1,5 млн снарядов. В прошлом году Украина получила 1,8 млн крупнокалиберных боеприпасов.

К реализации инициативы подключились около 20 государств. В общей сложности страны-доноры собрали 100 млрд крон (около $4,6 млрд). Республика, согласно агентству, предоставила не более трех млрд крон (примерно $140 млн). Чехия при реализации инициативы сотрудничает главным образом с Данией и Нидерландами.

