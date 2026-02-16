ВРП субъектов Федерации в среднем вырос на 1% в 2025 году — Путин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост валового регионального продукта в среднем по России составил за прошлый год 1%. Это отметил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

Глава региона рассказал об успехах Орловской области. «ВРП действительно демонстрирует очень хорошие показатели, — похвалил Путин. — Если в среднем по России, как на сегодняшний день смотрится, рост — 1%, у вас — 2,6%, то есть больше чем в полтора раза».