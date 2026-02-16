Орбан обвинил Украину в финансировании оппозиции в Венгрии
17:32 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина финансирует венгерскую оппозицию и вмешивается в предстоящие парламентские выборы в Венгрии, поскольку хочет добиться смены правительства в стране. С таким обвинением в адрес Киева выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя по просьбе журналистов участившиеся нападки и оскорбления со стороны Владимира Зеленского.
Выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с госсекретарем США Марко Рубио, глава правительства отметил, что украинцы решили стать «активными игроками» в нынешней избирательной кампании в Венгрии, поскольку «результаты выборов для них небезразличны». «Они участвуют в этой кампании, используя все силы и средства. Мы знаем, что они финансируют наших оппонентов, и мы знаем, как это происходит», — сказал Орбан, добавив, что украинцев «тоже придется победить», как и оппозицию.
