Орбан обвинил Украину в финансировании оппозиции в Венгрии

Украина финансирует венгерскую оппозицию и вмешивается в предстоящие парламентские выборы в Венгрии, поскольку хочет добиться смены правительства в стране. С таким обвинением в адрес Киева выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя по просьбе журналистов участившиеся нападки и оскорбления со стороны Владимира Зеленского.

Выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с госсекретарем США Марко Рубио, глава правительства отметил, что украинцы решили стать «активными игроками» в нынешней избирательной кампании в Венгрии, поскольку «результаты выборов для них небезразличны». «Они участвуют в этой кампании, используя все силы и средства. Мы знаем, что они финансируют наших оппонентов, и мы знаем, как это происходит», — сказал Орбан, добавив, что украинцев «тоже придется победить», как и оппозицию.