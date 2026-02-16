Россия стала главным поставщиком товаров в Казахстан по итогам 2025 года

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия стала главным партнером Казахстана по импорту в 2025 году, в РФ было закуплено 29,7% всех товаров, завезенных в республику. Такие данные в сфере импорта предоставило Бюро национальной статистики Казахстана (БНС) по итогам января-декабря 2025 года.

На втором месте расположился Китай (29,2%), далее Германия (4,8%), Республика Корея (3,5%), США (3,3%), Франция (2,4%).

По данным БНС, основными странами — партнерами Казахстана в экспорте стали: Италия (19,8%), Китай (19,2%), Россия (10,3%), Нидерланды (7,6%), Турция (4,9%), Узбекистан (4,5%).

Россия также сохранила за собой статус первой страны по товарообороту с Казахстаном на пространстве ЕАЭС. По данным бюро, в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами объединения наибольшую долю заняла РФ — 88,6%. Далее следует Киргизия -7,3%, Белоруссия -3,9% и Армения — 0,2%.