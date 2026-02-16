0
0
155
НОВОСТИ

Россия стала главным поставщиком товаров в Казахстан по итогам 2025 года

18:40 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия стала главным партнером Казахстана по импорту в 2025 году, в РФ было закуплено 29,7% всех товаров, завезенных в республику. Такие данные в сфере импорта предоставило Бюро национальной статистики Казахстана (БНС) по итогам января-декабря 2025 года.

На втором месте расположился Китай (29,2%), далее Германия (4,8%), Республика Корея (3,5%), США (3,3%), Франция (2,4%).

По данным БНС, основными странами — партнерами Казахстана в экспорте стали: Италия (19,8%), Китай (19,2%), Россия (10,3%), Нидерланды (7,6%), Турция (4,9%), Узбекистан (4,5%).

Россия также сохранила за собой статус первой страны по товарообороту с Казахстаном на пространстве ЕАЭС. По данным бюро, в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами объединения наибольшую долю заняла РФ — 88,6%. Далее следует Киргизия -7,3%, Белоруссия -3,9% и Армения — 0,2%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
18987
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
19254
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
18603
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
18879
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
19057
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
18903
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
19789
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
19983
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
19854
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
19630

Возврат к списку