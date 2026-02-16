0
НОВОСТИ

В РФ ежегодно выявляют около 200 тыс. преступлений, связанных с наркотиками

20:00 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители в России ежегодно выявляют порядка 200 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Такие данные содержатся в дополненной Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года.

«Ежегодно правоохранительными органами по-прежнему выявляется около 200 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков», — указывается в документе.

