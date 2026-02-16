Эксперты в Швеции считают, что за займы на оборону придется платить будущим поколениям

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет по фискальной политике Швеции выступил с критикой проводимой в стране политики в этой области. Эксперты особенно озабочены кредитами, взятыми на оборонные расходы, заявил председатель совета Ларс Хейкенстен, комментируя представленный в понедельник годовой доклад.

«Будущим поколениям придется платить проценты по кредитам, если финансирование будет отложено на будущее, — цитирует Хейкенстена газета Dagens nyheter. — Правительство перекладывает большие расходы на будущие поколения, которым придется платить за оборону дважды. Правительство утверждает, что финансировать это каким-либо другим способом невозможно, но бюджет показывает, что это не так. Отсрочка расходов — это политический выбор».

Инвестиции в оборону и поддержка Украины, наряду с рядом налоговых льгот, привели к самому большому дефициту государственных финансов Швеции за последние 30 лет, за исключением периода пандемии. Ожидается, что государству потребуется занять 170 млрд крон ($19 млрд). «Дефицит слишком велик. Он значительно ограничит возможности будущих правительств», — отметил Хейкенстен.

По мнению совета, существует возможность финансировать возросшие расходы на оборону и без увеличения займов. «Примечательно, что кредитное финансирование описывается как необходимое одновременно с, например, снижением подоходного налога на аналогичную сумму», — пишет совет в ежегодном докладе. Как подчеркивают эксперты, дефицит государственного бюджета означает увеличение процентной нагрузки на будущие поколения, одновременно лишая будущие правительства возможности проводить реформы.

«В целом, мы считаем, что проводимая фискальная политика не соответствует принципам (финансовой) структуры. Это серьезно и увеличивает неопределенность в отношении будущего развития государственных финансов, — также отмечено в докладе. — Совет считает, что правительство должно объяснить, почему будущие поколения, помимо ежегодного финансирования еще больших расходов на оборону, должны также страдать от более высоких процентных расходов».