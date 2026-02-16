0
НОВОСТИ

Цистерна с газом загорелась в Дагестане, один человек погиб

18:00 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание цистерны со сжиженным газом произошло в поселке Новый Хушет в Дагестане. В результате пожара погиб мужчина, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

«Поступило сообщение о том, что в пос. Новый Хушет произошло возгорание цистерны с сжиженным газом. На пожаре обнаружено тело погибшего мужчины, личность уточняется», — говорится в сообщении.

