Цистерна с газом загорелась в Дагестане, один человек погиб
18:00 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возгорание цистерны со сжиженным газом произошло в поселке Новый Хушет в Дагестане. В результате пожара погиб мужчина, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.
«Поступило сообщение о том, что в пос. Новый Хушет произошло возгорание цистерны с сжиженным газом. На пожаре обнаружено тело погибшего мужчины, личность уточняется», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 17:32 16.02.2026
- Орбан обвинил Украину в финансировании оппозиции в Венгрии
- 17:12 16.02.2026
- Белоруссия не будет выделять миллиарды на восстановление Газы — Лукашенко
- 17:00 16.02.2026
- Европа не обороноспособна без ядерного щита США — глава МИД Германии
- 16:32 16.02.2026
- ВРП субъектов Федерации в среднем вырос на 1% в 2025 году — Путин
- 16:12 16.02.2026
- Дмитриев «похвалил» Каллас за цитирование комиксов Marvel
- 16:00 16.02.2026
- Ледокол ФРГ сломался в Балтийском море, пробивая лед для танкеров с СПГ — ТВ
- 15:32 16.02.2026
- Лукашенко назвал ООН никчемной и ничего не решающей организацией
- 15:12 16.02.2026
- Кремль согласен с утверждением Фицо, что нефть стала предметом шантажа
- 15:00 16.02.2026
- ВСУ за сутки потеряли около 1,1 тыс. военных в зоне СВО
- 14:32 16.02.2026
- Украина в рамках чешской инициативы получила 4,4 млн снарядов — ČTK
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать