Проведение референдума о вхождении Харьковской области в РФ зависит от жителей — Ганчев
19:20 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос проведения референдума о воссоединении Харьковской области с Россией зависит от жителей региона и их политической воли. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.
«Мы, конечно же, учитываем вопросы и пожелания людей. Я всегда отвечаю на подобный вопрос [о проведении референдума], что все будет зависеть от жителей Харьковской области. Это их политическая воля. И как она будет высказана, так мы ее будем принимать, рассматривать и дальше выходить на высшее руководство Российской Федерации, чтобы оказали поддержку в том или ином вопросе», — сказал Ганчев.
