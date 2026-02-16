Проведение референдума о вхождении Харьковской области в РФ зависит от жителей — Ганчев

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос проведения референдума о воссоединении Харьковской области с Россией зависит от жителей региона и их политической воли. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«Мы, конечно же, учитываем вопросы и пожелания людей. Я всегда отвечаю на подобный вопрос [о проведении референдума], что все будет зависеть от жителей Харьковской области. Это их политическая воля. И как она будет высказана, так мы ее будем принимать, рассматривать и дальше выходить на высшее руководство Российской Федерации, чтобы оказали поддержку в том или ином вопросе», — сказал Ганчев.