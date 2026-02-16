От ненадлежащего исполнения обязанностей в РФ в 2025 году погибли 1,2 тыс. человек

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1,2 тыс. человек стали в 2025 году жертвами ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей со стороны иных лиц. Об этом свидетельствуют данные правовой статистики, которую привели ТАСС в Генпрокуратуре по запросу агентства.

Там отметили, что в 2025 году зарегистрировано 1,2 тыс. фактов причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 и 3 ст. 109 УК РФ). Это в пять раз меньше числа убийств (5,9 тыс. за 2025 год) и в 10 раз меньше числа преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (13,1 тыс. в 2025 году).

Как отметили в Генпрокуратуре, по всем этим видам преступлений продолжается тенденция к сокращению. Вместе с тем, если в 2025 году число убийств сократилось на 11,8%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 14,8%, то количество фактов причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей снизилось в минувшем голу лишь на 6,1%.

Согласно открытым данным, чаще всего уголовные дела о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей возбуждаются по фактам гибели пациентов при оказании медицинской помощи или медицинских услуг, в отношении профессиональных водителей, а также случаев гибели работников на стройке из-за неправильно организованной техники безопасности.