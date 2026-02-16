От ненадлежащего исполнения обязанностей в РФ в 2025 году погибли 1,2 тыс. человек
09:20 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 1,2 тыс. человек стали в 2025 году жертвами ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей со стороны иных лиц. Об этом свидетельствуют данные правовой статистики, которую привели ТАСС в Генпрокуратуре по запросу агентства.
Там отметили, что в 2025 году зарегистрировано 1,2 тыс. фактов причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 и 3 ст. 109 УК РФ). Это в пять раз меньше числа убийств (5,9 тыс. за 2025 год) и в 10 раз меньше числа преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (13,1 тыс. в 2025 году).
Как отметили в Генпрокуратуре, по всем этим видам преступлений продолжается тенденция к сокращению. Вместе с тем, если в 2025 году число убийств сократилось на 11,8%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 14,8%, то количество фактов причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей снизилось в минувшем голу лишь на 6,1%.
Согласно открытым данным, чаще всего уголовные дела о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей возбуждаются по фактам гибели пациентов при оказании медицинской помощи или медицинских услуг, в отношении профессиональных водителей, а также случаев гибели работников на стройке из-за неправильно организованной техники безопасности.
НОВОСТИ
- 10:32 16.02.2026
- Амурский тигр напал на охотника в Приморье, мужчина погиб
- 10:20 16.02.2026
- В Мелитополе, Энергодаре и ряде районов Запорожской области отключено электроснабжение
- 10:05 16.02.2026
- Более трети выпускников российских вузов оказываются избыточно образованными
- 10:00 16.02.2026
- Кремль не планирует судиться из-за масок с лицом Путина — Песков
- 09:32 16.02.2026
- Политика Европы в отношении трансгендеров приведет к большой трагедии — Володин
- 09:05 16.02.2026
- В Норильске при пожаре в многоэтажке погиб 1 человек и 10 пострадали
- 09:00 16.02.2026
- За сутки над Курской областью уничтожено более 20 БПЛА - губернатор
- 20:00 15.02.2026
- Баллотироваться на выборах во Франции могут запретить осужденным за антисемитские высказывания и действия
- 19:40 15.02.2026
- Канадцы и британцы получат право посещать Китай без виз
- 19:22 15.02.2026
- На нужды сектора Газа, по словам Трампа, Совет мира готов выделить пять млрд долл
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать