НОВОСТИ

В Норильске при пожаре в многоэтажке погиб 1 человек и 10 пострадали

09:05 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

1 человек погиб, еще 10 пострадали в результате пожара в девятиэтажном доме в Норильске на севере Красноярского края. Об этом сообщает ГУ МЧС по краю.

«В результате пожара погиб мужчина. По лестничным маршам сотрудники МЧС России с помощью спасустройств вывели из здания 64 человека, еще 2 спасли при помощи автолестницы. 10 спасенных получили отравление продуктами горения, их госпитализировали», — говорится в сообщении.

Пожар произошел в квартире в девятиэтажном доме. Силами 33 человек и 10 единиц техники пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров. Предварительная его причина — короткое замыкание электропроводки.

НОВОСТИ

