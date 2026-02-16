Силы ПВО сбили 21 украинский беспилотник над Крымом, Азовским и Черным морями
22:00 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО за четыре часа сбили 21 украинский беспилотник над Крымом, а также Азовским и Черным морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«16 февраля с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: девять — над акваторией Азовского моря и по шесть БПЛА — над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря», — сообщили в Минобороны.
