НОВОСТИ

Силы ПВО сбили 21 украинский беспилотник над Крымом, Азовским и Черным морями

22:00 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за четыре часа сбили 21 украинский беспилотник над Крымом, а также Азовским и Черным морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«16 февраля с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: девять — над акваторией Азовского моря и по шесть БПЛА — над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря», — сообщили в Минобороны.

