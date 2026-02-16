Американский актер Роберт Дюваль умер в возрасте 95 лет
22:40 16.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский актер Роберт Дюваль, известный по фильмам «Крестный отец» (1972) и «Апокалипсис сегодня» (1979), умер на 96 году жизни. Об этом сообщил журнал Variety.
По его информации, о смерти актера объявила его супруга в соцсети.
Дюваль являлся лауреатом премии «Оскар» за лучшую роль в фильме «Нежное милосердие» (1983), а также шестикратным номинантом на эту награду. Последней работой актера стала роль в фильме «Бледно-голубые глаза» (2022), указывает журнал.
Всего за свою 73-летнюю карьеру в кино Дюваль сыграл в более чем 240 фильмах. Помимо актерского мастерства, Дюваль также занимался режиссерской и продюсерской деятельностью.
