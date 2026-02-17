Британские банкиры обсудят национальную альтернативу Visa и Mastercard — The Guardian
10:00 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководители банков Великобритании проведут первое совещание по вопросу создания национальной альтернативы американским платежным системам Visa и Mastercard. Об этом сообщила газета The Guardian.
По ее информации, встреча намечена на 19 февраля, а ее причиной стали растущие опасения, что администрация президента США Дональда Трампа может лишить Великобританию доступа к этим системам. Совещание пройдет под руководством главы банка Barclay’s в Великобритании Вима Мару. Реализация инициативы, пишет издание, должна быть профинансирована компаниями лондонского Сити при поддержке правительства.
Как отмечается в статье, разговоры о создании британской платежной системы звучат на протяжении нескольких лет, но именно последние угрозы американского лидера в отношении союзников по НАТО из-за Гренландии «усилили обеспокоенность, что чрезмерная зависимость от американских компаний может поставить под угрозу платежи в Великобритании — и экономику в целом». По данным издания, в 2025 году на долю Visa и Mastercard в Соединенном Королевстве приходилось 95% платежей.
«Если Visa и Mastercard будут отключены, то это вернет нас в 1950-е годы. Конечно, нам нужна суверенная платежная система», — сообщил газете один из финансовых руководителей. Новая система, пишет The Guardian, может быть запущена до 2030 года.
