РФ надо постоянно иметь серьезные силы ВМФ, готовые охладить пыл пиратов Запада — Патрушев
11:05 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
России нужно на постоянной основе иметь внушительные силы ВМФ во всех основных морских районах, чтобы при необходимости охладить пиратский пыл Запада. Такое мнение в интервью aif.ru высказал помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«На основных морских направлениях, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться внушительные силы, готовые охладить пыл западных корсаров», — сказал он. Патрушев подчеркнул, что «меры реагирования на выпады Запада вырабатываются, в том числе по линии Морской коллегии». «Считаем, что, как и во все времена, лучшим гарантом безопасности судоходства является военно-морской флот», — уточнил он.
