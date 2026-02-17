Погасить 1 млн рублей ипотеки могут многодетные семьи из 17 регионов

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погасить 1 млн рублей ипотеки могут семьи с тремя и более детьми в 17 регионах страны, подсчитал ТАСС на основе данных региональных властей. Еще как минимум два региона могут присоединиться к программе.

В России с 2019 года действует госпрограмма помощи многодетным семьям для погашения ипотеки — по ней из федерального бюджета семьи с тремя и более детьми адресно получают до 450 тысяч рублей. К федеральной программе присоединились и некоторые регионы — сначала Дальневосточного федерального округа, а позже и другие.

Власти регионов-участников добавляют еще 550 тысяч рублей из регионального бюджета, доводя общую сумму адресной выплаты до 1 млн рублей.

Больше всего таких регионов на Дальнем Востоке. Это Камчатка, Приморье, Хабаровский край, Амурская область, Магадан, Сахалин, ЕАО и Чукотка.

Еще три региона-участника программы — в ЦФО: Владимирская, Смоленская и Тульская области; два региона в Поволжье: Марий Эл и Пензенская область; два региона в СЗФО: Санкт-Петербург и Новгородская область; и два региона на юге: Севастополь и Адыгея (последний регион дает право воспользоваться льготой только молодым семьям).

На Северном Кавказе, в Сибири и на Урале таких мер пока нет. Но как минимум два региона в СЗФО — Вологодская и Мурманская области — не исключали, что такая региональная мера появится и у них.