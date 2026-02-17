Польша готовит иск к России за период Польской Народной Республики — FT

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша готовит иск к России за ущерб, якобы нанесенный ей в период Польской Народной Республики, когда страна была союзником СССР. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, по поручению премьер-министра Польши Дональда Туска сформирована группа историков, которая займется оценкой событий Второй мировой войны и последующих десятилетий холодной войны и негативных последствий, к которым якобы привело влияние СССР. В Варшаве называют проект долгосрочным и отмечают сложности с доступом к архивным материалам. Подчеркивается, что говорить о возможных суммах требований к России преждевременно, пишет газета.

FT напоминает, что ранее Польша требовала компенсации у Германии за ущерб, нанесенный во времена Второй мировой войны. В декабре прошлого года канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что вопрос репараций, «с германской точки зрения, юридически и политически уже много лет назад окончательно закрыт».