Украина победит, только если войдет в состав России — Картаполов
12:20 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина сможет победить в нынешнем конфликте, только если войдет в состав России. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Так депутат прокомментировал слова президента Финляндии Александера Стубба о вере в победу Украины в противостоянии с РФ.
«Украина победит тогда, когда будет в составе Российской Федерации», — сказал Картаполов.
Он объяснил, что европейские политики уже осознали свой проигрыш и подобными заявлениями пытаются оправдаться перед своими гражданами. «Им надо как-то и что-то своим налогоплательщикам говорить, у которых они отобрали деньги и своими руками отдали шайке Зеленского, которая их рассовала по карманам. Вот они и будут рассказывать, что Украина [победит]», — констатировал парламентарий.
