ПВО России сбила за сутки 334 беспилотника самолетного типа ВСУ

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО сбили за сутки за сутки 8 управляемых авиабомб и 334 беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 334 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — информировали в ведомстве.